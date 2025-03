Per l'ingresso nella dirigenza arrivano le selezioni nazionali

Il decreto legge 14 marzo 2025 n. 25, recante «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità della pubblica amministrazione». Si tratta di un testo ampio e complesso, composto da ventidue articoli raccolti in tre Titoli

Dopo una non breve gestazione (la deliberazione del Consiglio dei Ministri è del 19 febbraio 2025), che suscita qualche perplessità in ordine ai requisiti di necessità e urgenza ex articolo 77 della Costituzione, è stato emanato il decreto legge 14 marzo 2025 n. 25, recante «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità della pubblica amministrazione».

Il contenuto del decreto legge n. 25 del 2025

Si tratta di un testo ampio e complesso (per certi versi impervio), composto da ventidue articoli raccolti in tre Titoli rispettivamente...