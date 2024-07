Per le violazioni delle società l'imputazione diventa diretta

Si tratta di una serie di modifiche che tutte mirano ad attuare i principi contenuti nell'articolo 20 della Legge delega dedicato alle sanzioni con l'obiettivo principale di razionalizzare il sistema sanzionatorio, rendendolo più equo e proporzionato.

Gli articoli 2, 3 e 4 del Dlgs n. 87 del 2024 modificano rispettivamente il decreto legislativo del 18 dicembre 1997 n. 471 recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, il decreto legislativo del 18 dicembre 1997 n. 472 recante disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie nonché il decreto legislativo del 18 dicembre 1997 n. 473 sulla revisione delle...