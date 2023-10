Perfezionato l’accordo tra GEDI e NEM per la cessione delle testate di Veneto e Friuli Venezia Giulia: gli studi coinvolti

Oliviero Pessi, Fabrizio Daverio, Giulia Etzi Alcayde









Il Gruppo GEDI e Nord Est Multimedia Spa hanno sottoscritto l’accordo definitivo per la cessione dei rami d’azienda per l’esercizio delle attività editoriali (cartacee e online) delle testate giornalistiche locali “Il Mattino di Padova”, “La Tribuna di Treviso”, “La Nuova di Venezia e Mestre”, “Il Corriere delle Alpi”, “Il Messaggero Veneto”, “Il Piccolo” di Trieste e “Nordest Economia”.



Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito Nord Est Multimedia con un team composto dall’of counsel Olivero Pessi (a sinistra), dal managing associate Andrea Baccarin e dall’associate Bianca Maria Baraldo per tutti gli aspetti di negoziazione degli accordi contrattuali, coadiuvati dal partner Antonello Lirosi per alcuni aspetti regolamentari. Le attività di due diligence hanno visto coinvolti la counsel Melissa Marchese e l’associate Tommaso Chiericati Salvioni per gli aspetti di privacy e data protection, la senior associate Lucia Girolami per gli aspetti di diritto amministrativo, l’associate Silvio Vicentini per gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e l’associate Andrea Terraneo per gli aspetti relativi al diritto ambientale.



Lo Studio Legale Daverio & Florio ha assistito Nord Est Multimedia per tutti gli aspetti labour dell’operazione sia con riferimento alla due diligence che agli accordi contrattuali con un team composto dal socio fondatore Fabrizio Daverio (in centro), dalla managing partner Antonella Lo Sinno, dalla partner Concetta Ulisano e dal senior associate Michele Pellegatta.



Il Gruppo GEDI è stato assistito da Pedersoli Studio Legale con un team coordinato dall’equity partner Carlo Re e composto dalla counsel Giulia Etzi Alcayde (a destra), dall’associate Marco Sala e da Davide Raschiatore. Gli aspetti giuslavoristici e di privacy e data protection sono stati seguiti rispettivamente dal partner Alessandro Tufani e dalla senior associate Francesca Pistol.