Studio Previti a fianco di Fapav, lega nazionale professionisti serie a e lega nazionale professionisti serie b avanti al tar lazio contro Assoprovider

Stefano Previti

Importante vittoria per FAPAV - Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali -, Lega Nazionale Professionisti Serie A e Lega Nazionale Professionisti Serie B avanti il TAR Lazio che ha rigettato in toto l’istanza presentata da Assoprovider, con la quale si richiedeva la sospensione e l’annullamento delle recenti modifiche introdotte al Regolamento AGCOM e bloccare l’entrata in vigore della piattaforma “Piracy Shield”, lo strumento tecnologico che consente il blocco entro 30 minuti dell’accesso a nomi, domini e indirizzi IP che condividono illecitamente contenuti live protetti da Diritto d’Autore, che sarà operativo a partire da 1° febbraio 2024.

Gli avvocati Stefano Previti e Vincenzo Colarocco dello Studio Previti (con la collaborazione dell’avv. Chiara Arena dello Studio stesso) hanno fatto parte dei tre collegi difensivi costituitisi per FAPAV (insieme al Prof. Giuseppe Rossi e Massimiliano Molino), per Lega Nazionale Professionisti Serie A (con gli avvocati Bruno Ghirardi, Paolo Clarizia e Pierpaolo Nocito) e per Lega Nazionale Professionisti Serie B (con gli avvocati Paola Pezzali e Bruno Ghirardi).

Un’azione intrapresa per tutelare il lavoro svolto in questi anni a protezione delle opere creative grazie al Regolamento AGCOM e agli importanti risultati ottenuti per tramite di questo strumento.

Il TAR Lazio, accogliendo la linea difensiva di FAPAV, ha nella sostanza riconosciuto la piena legittimità del sistema antipiracy predisposto per procedere con il blocco entro 30 minuti dell’evento sportivo live illegittimamente diffuse in danno dei titolari dei diritti audiovisivi sull’evento.