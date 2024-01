Perfezionato l’accordo tra Schinasi Insurance Brokers e ASB Broker: nasce Nuova Quantico S.r.l.

Elio Marena, Giacomo De Franceschi

Dall’unione tra Schinasi Insurance Brokers e ASB Broker nasce Nuova Quantico S.r.l., player interamente italiano del brokeraggio assicurativo

Schinasi Insurance Brokers è stata assistita per gli aspetti legali dallo Studio K&L Gates con il partner Elio Marena (in foto, a sinistra) e dalla associate Maria Giulia Lombardi. L’assistenza contabile e fiscale per l’operazione è stata seguita dallo Studio AdCerta del dott. Mirko Albertini con il suo team di esperti fiscali dott.sse Elena Argentieri e Mara Frascoli.

ASB Broker è stata assistita per gli aspetti legali e contrattuali, dall’Avv. Giacomo De Franceschi (in foto, a destra), per l’attività di due diligence dalla società di revisione Addendum S.r.l., con il Dott. Giorgio Zacco, mentre per l’attività di negoziazione e per gli aspetti contabili e fiscali dal Dott. Federico Pozzi e dal Dott. Francesco Barbieri dello Studio Nassini & Associati di Brescia.

