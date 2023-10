Pirola Pennuto Zei & associati nell’acquisizione di Tecnosicurezza da parte di Gunnebo

Marco Michielon e Lavinia Fanan









La divisione Gunnebo Safe Storage, parte del Gruppo Gunnebo, ha acquisito dalla famiglia Miller Tecnosicurezza, azienda italiana specializzata nella produzione di sistemi di chiusura elettronica per casseforti, caveau e ATM, con sede a San Giovanni Lupatoto (VR) e con controllate negli USA e in Spagna. L’acquisizione consentirà a Gunnebo Safe Storage di estendere la propria offerta e di compiere un ulteriore passo verso la creazione di un business autonomo di serrature di alta sicurezza.



Il Gruppo Gunnebo è stato assistito per gli aspetti legali e fiscali da Pirola Pennuto Zei & Associati con un team composto dal partner Marco Michielon e dagli avvocati Lavinia Fanan e Tullia Lombardo.



Le operazioni del closing sono state seguite dallo Studio ZNR Notai di Milano con il notaio Federico Mottola Lucano e l’avvocato Martina Lenzi.