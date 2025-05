Polizza infortuni: la prescrizione per il diritto all’indennizzo decorre dal consolidamento dei postumi

Nell’assicurazione contro gli infortuni non mortali, la prescrizione del diritto all’indennizzo dovuto per il caso di postumi permanenti decorre dal giorno del consolidamento dei postumi, a nulla rilevano che in futuro essi potranno essere eliminati o ridotti con un apposito intervento. Questo è il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione con ordinanza del 6 maggio 2025, n. 11899.

Preliminarmente, al fine di comprendere meglio l’esito della Cassazione, sul punto è necessario comprendere...