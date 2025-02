Presunzione di innocenza, un totem con "effetto boomerang" sui media

Per tutelare gli indagati fino a quando non viene emessa una condanna passata in giudicato Europa e legislatore in questi anni si sono dati giustamente molto da fare introducendo una serie di correttivi. Alcuni di questi però, sostiene Caterina Malavenda, potrebbero addirittura penalizzare quella "presunzione di innocenza" che invece intendono garantire e che sicuramente finiscono per ostacolare la libera circolazione delle informazioni che riguardano i processi.