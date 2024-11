Privacy, il verbale di contestazione è ingiunzione se il procedimento pendeva il 19 settembre 2018

In base all’articolo 18 del decreto legislativo 101/2018, che ha recepito il regolamento europeo generale sulla protezione dei dati personali, è stato stabilito un regime di definizione agevolata dei procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore (19 settembre 2018) instaurati dal Garante nazionale per violazioni della privacy. Il meccanismo prevede la conversione delle contestazioni e delle relative sanzioni indicate in veri e propri atti ingiuntivi, che non necessitavano di rinnovata...

