PwC TLS con A.M.A. S.p.A. nell’acquisizione della divisione agricoltura di C.M.R. Group S.p.A. Costruzioni Meccaniche Reggiane

Giulio Della Casa

A.M.A. S.p.A., società leader italiana specializzata nella fornitura di soluzioni e componenti per l’allestimento e la manutenzione di Off-Highway Vehicles (OHV), macchine agricole e per la cura del verde, ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisto, previo avveramento di alcune condizioni sospensive, della divisione agricoltura di titolarità di C.M.R. Group S.p.A. Costruzioni Meccaniche Reggiane, specializzata nella progettazione e commercializzazione di alberi cardanici, ricambi per alberi cardanici, scatole ingranaggi, ricambi per scatole ingranaggi e barre a dischi impiegati in macchine utilizzate per attività agricole, forestali e di giardinaggio.

A.M.A. S.p.A. è stata assistita nell’ambito dell’intera operazione da PwC TLS Avvocati e Commercialisti con un team multidisciplinare che ha curato sia gli aspetti contrattuali e societari, con un team composto dal director, Giulio Della Casa (nella foto) e dal senior associate, Andrea Pallone con coordinamento del partner, Filippo Zucchinelli, sia gli aspetti giuslavoristici, con un team composto dalla senior manager Silvia Basile e dalla senior associate Giada Contini con coordinamento della partner, Francesca Tironi.

A.M.A. S.p.A. si è anche avvalsa del supporto di PwC Services S.r.l. per le attività di due diligence finanziaria, con un team guidato dal partner, Alberto Zanatta e composto dalla senior manager Alessia Trentini, il manager Francesco Umberto Gallo e Giacomo Cavicchi (associate).

C.M.R. Group Costruzioni Meccaniche Reggiane S.p.A. è stata assistita da Unistudio Legal and Tax con il partner Enrico Repetto.