PwC TLS, DLA Piper e Legance come legal advisor nel lancio di Persefone, primo FIA per small/medium size NPL e UTP

Cristian Sgaramella, Roberto Percoco, Erik Negretto, Edoardo Campo, Vittorio Pozzi, Hyka Jurgen

P&G SGR S.p.A., società di gestione del risparmio specializzata in investimenti alternativi, lancia Persefone, fondo di investimento alternativo (FIA) dedicato alla gestione e valorizzazione di portafogli NPL e UtP di taglio medio-piccolo, con il Gruppo Fire, società specializzata nel credit servicing, quale unico partner industriale.

Il progetto ha già coinvolto cinque banche italiane (UniCredit, illimity Bank, Banco di Desio e della Brianza, Banca Cambiano 1884, Banca Agricola Popolare di Ragusa) che hanno apportato al fondo crediti per un valore di circa 300 milioni di Euro in termini di gross book value (GBV). Si tratta del primo conferimento a cui potranno seguire altri apporti nell’arco dei prossimi mesi. Persefone ha l’obiettivo di superare 700 milioni di GBV gestito nel corso del primo periodo di sottoscrizione che si chiuderà nel 2025.

Il conferimento al fondo Persefone è avvenuto mediante il set-up di una operazione di cartolarizzazione che ha visto coinvolta Banca Finint con i ruoli di Master Servicer, Corporate Servicer, Calculation Agent e Fronting Bank per cui Banca Finint diventa cessionaria dei contratti relativi a crediti UTP attivi (con il supporto del provider informatico Cabel Industry Spa): i titoli ABS emessi dal veicolo Caleen Srl sono stati sottoscritti direttamente dal fondo.

PwC TLS con un team guidato dal Partner Cristian Sgaramella e coordinato dal Director Roberto Percoco e con Assia Andriani e Valeria Saponaro ha assistito P&G SGR S.p.A. nell’ambito dell’Operazione. PwC ha altresì assistito P&G SGR S.p.A. in qualità di advisor industriale con un team guidato dal Partner Gabriele Guggiola e coordinato dal Director Gladiola Lilaj e con Lisa Chiarini e Francesca Volturno, in cooperazione con il team CM&AAS guidato dal Partner Veronica Poggi e coordinato da Brando De Carli per gli aspetti di accounting structuring.

DLA Piper ha assistito gli istituti di credito agendo con un team multidisciplinare coordinato dai partner Agostino Papa e Luciano Morello e guidato dagli avvocati Erik Negretto ed Edoardo Campo, composto dall’avvocato Pietro Milanesi e da Caterina Ceccanti con riferimento ai profili relativi alla cartolarizzazione e dall’avvocato Antonio Castellana Soldano per gli aspetti relativi al set-up del Fondo.

Legance ha assistito Banca Finint con un team guidato dal partner Vittorio Pozzi e composto dalla Managing Associate Giorgia Foddis e dal Senior Associate Jurgen Hyka.

I profili legali dell’operazione sono stati altresì seguiti, per conto di UniCredit, dal team legale in house di UniCredit – Group Legal NPE & Corporate Transactions – diretto da Roberto Tazzioli, coadiuvato da Paolo Donati e da Sebastiano Mattia Gennaro di UniQLegal.