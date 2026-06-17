Con la sentenza n. 10297 del 18 marzo 2026, la III Sezione Penale della Corte di Cassazione sancisce un principio di rilievo sistematico nel diritto penale tributario in virtù del quale la misura ablatoria, disposta a seguito di condanna per reati tributari, non può essere eseguita qualora il contribuente stia regolarmente adempiendo a un piano di rateizzazione del debito fiscale concordato con l’Amministrazione finanziaria.
L’arresto giurisprudenziale in rassegna si pone in linea di continuità con...