Revoca dalla carica di amministratore, difetto di giusta causa della delibera e quantificazione del diritto al risarcimento del danno di Antonio Martini, Ilaria Canepa, Alessandro Botti e Arianna Trentino*

A parere della Corte la giusta causa non costituisce condizione di validità e efficacia della deliberata revoca ma solo una causa di esclusione del risarcimento del danno

Con sentenza n. 167 del 1° febbraio 2023 la Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Bologna ha pronunciato nel merito della domanda proposta dall'amministratore revocato di una s.r.l. contro la medesima società.



In particolare, l'ex amministratore ha inter alia domandato al Tribunale di giudicare illegittima la delibera di revoca in quanto, benché previsto all'ordine del giorno, l'argomento non era stato minimamente trattato e la sua cessazione dalla carica, derivante dalle...