Revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo

la QUESTIONE

Quale è l’oggetto della revocazione ex art. 391 quater c.p.c.? In che consistono le due condizioni di azionabilità della nuova impugnazione? Perché, per la Corte di Cassazione la revocazione ex art. 391 quater c.p.c. va esclusa quando la domanda “abbia avuto ad oggetto già essa stessa una tutela meramente risarcitoria o, comunque, per equivalente”? Perché non è possibile, per la Suprema Corte, interpretare l’articolo 391-quater c.p.c. nel senso per cui la nuova ipotesi di revocazione possa invocarsi in tutti i casi ove la violazione commessa dallo Stato con la sentenza passata in giudicato, il cui contenuto sia stato dichiarato contrario alla Convenzione, abbia leso, in modo generico, i diritti personali?