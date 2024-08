Rödl & Partner continua la crescita incrementando ulteriormente il fatturato globale 2023. Anche l’Italia cresce del 16%.

Christian Rödl, Stefan Brandes

Rödl & Partner, uno dei più importanti studi professionali multidisciplinari a livello mondiale, conferma anche per il 2023 un trend di crescita internazionale, con significativi risultati anche nel nostro Paese.

In un anno complesso, di incrementi tensioni geopolitiche, nell’esercizio 2023, Rödl & Partner è riuscita a incrementare il proprio fatturato globale fino a un totale di 663,1 milioni di Euro (+12,7%) rispetto all’anno precedente. Rödl & Partner è stata in grado di espandere ulteriormente la sua forte posizione e di crescere significativamente rispondendo ai cambiamenti nel campo della trasformazione digitale e nei settori dell’energia e delle transazioni M&A. Nel complesso, i servizi di consulenza sono aumentati in modo significativo in termini di internazionalizzazione e sviluppo di nuovi mercati, nonché di diversificazione del rischio.

In Italia, il fatturato è salito ad oltre 30,2 milioni di Euro, con un incremento rispetto al 2022 del 16% (ovvero più di 4.161.365 Euro), generato grazie alla consulenza interdisciplinare offerta dagli uffici di Milano, Roma, Padova e Bolzano.

“A fronte della crescente globalizzazione di molti dei nostri clienti, si assiste a una combinazione di aree di consulenza tradizionali, consulenza fiscale e legale e questioni di conformità sempre più specifiche, come ESG o protezione dei dati nell’IT. Per trovare la soluzione migliore è indispensabile esaminare i singoli casi da impresa a impresa e anche da Paese a Paese”, commenta il Prof. Dr. Christian Rödl (in foto), Presidente del Management Board di Rödl & Partner. “Con la nostra offerta interdisciplinare, siamo in grado di fornire soluzioni per situazioni di tale complessità, creando così un significativo valore aggiunto per i nostri clienti. Con la sua strategia, Rödl & Partner è posizionata in modo eccellente per il futuro”, afferma fiducioso Christian Rödl.

“Il 2023 è stato un anno importante; abbiamo infatti festeggiato i 25 anni di attività di Rödl & Partner in Italia, e il bilancio è davvero positivo. La crescita nel tempo è stata costante, ma devo dire che gli ultimi anni sono stati di particolare soddisfazione perché lo Studio sta crescendo non solo nel fatturato, che mostra risultati davvero significativi, ma anche nel numero di collaboratori, nella crescita interna di tanti professionisti e nell’apertura di nuove practice. Anche di fronte a sfide sempre nuove, a partire dall’intelligenza artificiale, guardiamo al futuro come pieno di occasioni per continuare a progredire”, afferma Stefan Brandes (in foto), Managing Partner di Rödl & Partner in Italia.

Nel 2023 è aumentato anche il numero dei collaboratori di Rödl & Partner nel mondo che è arrivato a toccare quota 5.800 professionisti operativi in 110 uffici dislocati in oltre 50 paesi. In Italia il numero dei professionisti supera ormai quota 230.

Dalla sua fondazione nel 1977, Rödl & Partner ha registrato una crescita continua delle sue attività: dal 2013 il fatturato è più che raddoppiato.