Advisora, in collaborazione con la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi La Sapienza di Roma presenta il convegno dal titolo “RUOLI DI CORPORATE GOVERNANCE. Adeguati assetti e sostenibilità”. L’evento avrà luogo a Roma il 19 aprile dalle 9,30 alle 17,30 presso la Sala delle Lauree della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi La Sapienza, in Via del Castro Laurenzano n. 9.

L’evento aprirà con un inquadramento sugli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, considerati un’opportunità di sviluppo per le imprese. Si parlerà quindi di “ business judgment rule ” e delle scelte inerenti agli assetti organizzativi. Si discuterà poi degli impatti sul sistema di controllo interno e sulla gestione dei rischi, del ruolo degli assetti nella crescita e nelle “ special situations ” nell’ottica un modello minimo per le PMI. La prima parte del convegno chiuderà sui reati di bancarotta e sul Modello 231 nel piano rimediale delle imprese in amministrazione giudiziaria.

Nella seconda parte dei lavori ci si soffermerà sugli adeguati assetti come perno centrale del sistema di early warning. Si farà il punto sull’adeguamento e sulla struttura degli assetti nella composizione negoziata e nelle società pubbliche, con particolare riferimento ai rapporti tra Codice della crisi e dell’insolvenza e Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Si passerà quindi agli assetti organizzativi, contabili e amministrativi speciali nella composizione negoziata della crisi, con casi pratici e applicazioni concrete. L’evento chiuderà con un focus sulla rilevanza pancivilistica dei principi generali del codice della crisi, sui riflessi sulla composizione negoziata della crisi e sulle responsabilità degli amministratori e crisi di impresa.

Di questo e di molto altro si discuterà nel convegno libero e gratuito, per cui sono stati riconosciuti 7 crediti formativi professionali sia dall’Ordine degli Avvocati di Roma che dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

