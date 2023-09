Russo De Rosa con Style Capital nella vendita di Zimmermann ad Advent

Il fondo di private equity italiano Style Capital SGR S.p.A. ha raggiunto un accordo per la vendita di una partecipazione di maggioranza nel brand di moda di lusso Zimmermann al fondo di private equity Advent International, noto per la significativa esperienza nel settore dei beni di consumo.

Zimmerman è un brand australiano di lusso e moda femminile fondato nel 1991 dalle sorelle Nicole e Simone Zimmermann, che vanta ad oggi una rete di 58 negozi monomarca in Australia, USA, UK, Europa e Cina. Il brand ha registrato una forte crescita negli ultimi anni, passando da circa 220 milioni di dollari australiani nel 2020, anno in cui Style Capital ha acquisito il 70% del gruppo, a circa 400 milioni di dollari australiani di fatturato lo scorso anno, con 105 milioni di Ebitda.

Style Capital SGR S.p.A., mediante il fondo Style Capital II, e la famiglia Zimmermann manterranno una significativa quota di minoranza, che consentirà a Style Capital di continuare a supportare la crescita della società sui mercati europeo ed asiatico e alle fondatrici, nonché al management team, di continuare a guidare la crescita del brand.Style Capital è stata assistita da Russo De Rosa Associati, con un team trasversale coordinato dal socio Valerio Libani (in foto a sinistra) e composto da Alessandro Manico (in foto a destra), Caterina Giacalone (in foto al centro) ed Elisa Ghignone, per gli aspetti legali e contrattuali della complessiva operazione di disinvestimento e reinvestimento in Zimmerman, e da Mattia Cardinali e Jacopo Moriconi, per gli aspetti fiscali, congiuntamente allo studio Allens Linklaters, con un team composto da Madeleine Tehan, Tom Hall e Rachael Short, che ha operato quale advisor legale per tutti i profili di diritto australiano.