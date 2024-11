IL DL “OMNIBUS” - I COMMENTI - Le violazioni tributarie - Sanzioni accessorie, soglie a metà per chi non aderisce al concordato

Si abbassano le soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie irrogabili in presenza di violazioni tributarie per coloro che non aderiscono alla proposta di concordato preventivo biennale o ne decadono e possibilità di "inibire" il controllo dell'amministrazione per gli anni pregressi (dal 2018 al 2022) mediante il pagamento di un'imposta sostituiva.