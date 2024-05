Scioglimento, il deposito presso il Registro imprese non termina l’attività

Il criterio di valutazione dello stato di insolvenza da applicare alla società iscritta nel Registro delle imprese è quello valevole per le società in attività e non quello proprio delle società in liquidazione se alla delibera di scioglimento e liquidazione non sia sta ancora data la prescritta pubblicità presso lo stesso Registro delle imprese. Lo afferma la prima sezione civile della Corte di cassazione con la sentenza n.12156 del 6 maggio scorso, che ha confermato la dichiarazione di fallimento...

