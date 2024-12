SCM GROUP acquisisce il controllo di Mecal Machinery. I legali coinvolti.

Ascanio Cibrario, Edoardo Augusto Bononi, Andrea Giardino, Filippo Sola

Scm Group, multinazionale leader nelle tecnologie per la lavorazione di un’ampia gamma di materiali, ha perfezionato l’acquisizione del 51% di Mecal Machinery, specializzata nella produzione di macchine e sistemi per la lavorazione di alluminio, PVC e leghe leggere.

Mecal Machinery, con sede a Pavia, è un’azienda verticalmente integrata con una produzione 100% made in Italy, con 190 addetti ed un fatturato di 45 milioni di euro.

L’acquirente Scm Group è stato assistito per i profili legali dell’operazione da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, con un team composto dall’equity partner Andrea Giardino con il partner Filippo Sola, la associate Marina Orlando e la junior associate Angela Menon (per gli aspetti corporate), dall’equity partner Guido Sagliaschi (per gli aspetti real estate) e dal junior partner Nicolò Farina (per gli aspetti di diritto del lavoro).

PedersoliGattai ha assistito il venditore con un team coordinato dal partner Ascanio Cibrario e composto dal senior associate Edoardo Augusto Bononi e dagli associate Raffaele Mittaridonna e Paolo Sancassani.

Nel contesto dell’operazione, il venditore è stato altresì supportato da Stefano Porcellini in qualità di business e financial advisor.