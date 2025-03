Separazione carriere e l'arduo compito di ricomporre il contrasto tra i poteri

La marcia verso la riforma della giustizia sembra procedere spedita. Il tentativo è di riaggiustare il contrasto esploso tra i poteri dello Stato: il politico e il pubblico amministratore non sopportano l'invasiva intrusione della Magistratura nelle loro vite private; l'Avvocatura penale non sopporta invece che la sua controparte abbia una posizione privilegiata. Secondo Giovanni Verdi il tema a questo punto è capire se la separazione delle carriere sarà in grado di soddisfare le due esigenze.