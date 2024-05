Separazione tra coniugi: non sono ripetibili le spese sostenute in costanza di matrimonio per esigenze familiari

Coniugi - Conto cointestato - Prelievi - Solidarietà coniugale - Ripetizione - Non sussiste

Le spese effettuate nell’ottica della solidarietà familiare non sono soggette a rimborso, pertanto, i prelievi sul conto corrente cointestato ai coniugi, seppur spropositati, ove non vi sia prova concreta della non destinazione a finalità familiari, non possono essere oggetto di ripetizione da parte dell’altro coniuge.

Corte di Cassazione, Sezione 1, Civile, Ordinanza, 17 ottobre 2023 n. 28772...