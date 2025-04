Separazioni, prova forte per la dichiarazione di addebito

Non basta l’abbandono della casa familiare da parte di un coniuge per dichiarare l’addebito della separazione a suo carico. Occorre provare che tale comportamento, contrario ai doveri coniugali, sia stato la causa del determinarsi dell’intollerabilità della convivenza. In mancanza della prova del nesso causale, legittimamente la separazione viene pronunciata senza addebito. È quanto ha chiarito la Cassazione che, con l’ordinanza 8071 del 27 marzo 2025, ha ricapitolato i principi che governano la ...

