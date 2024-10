Servizi di accoglienza di minori in comunità familiari

La vicenda processuale

Vistasi dichiarare la decadenza dell'autorizzazione al funzionamento di una comunità familiare per inidoneità all'accoglienza di minori, per continua sostituzione degli adulti di riferimento e per accertata presenza di cibi scaduti e carenza igienica, un'associazione, regolarmente iscritta all'albo regionale, impugnava il provvedimento del Comune reso sulla base del parere della Commissione Multidisciplinare di Vigilanza, chiedendone l'annullamento al Tribunale Amministrativo Regionale competente...