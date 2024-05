Sì alla natura di legge provvedimento ed estensione del termine a fine 2023

Demanio e patrimonio - Concessioni demaniali marittime - Proroga - Variazione di regime -Legge provvedimento - Comportamenti attuativi - Effetto automatico - Processo amministrativo - Carenza di interesse a coltivare il ricorso.



È improcedibile per carenza di interesse alla decisione il ricorso per l’annullamento degli atti relativi all’estensione temporale delle concessioni demaniali marittime, adottati sulla base di una normativa successivamente superata da nuove disposizioni nazionali e rispettose del diritto europeo. In particolare, l’intervento di una legge che disciplina il regime di proroga, nel rispetto dei principi in materia di concorrenza, consente di ricondurre la nuova normativa nell’alveo delle “leggi provvedimento”. Nel caso di specie tale natura è stata riconosciuta alla legge 5 agosto 2022 n. 118 che ha individuato quale termine ultimo di estensione temporale delle concessioni in essere al 31 dicembre 2023, così derivando un effetto regolatore automatico e indipendente rispetto a qualsiasi comportamento attuativo dell’amministrazione.