Simmons & Simmons nell’accordo di ristrutturazione di Fantuzzi Immobiliare

Federico Perego

Simmons & Simmons ha assistito Fantuzzi Immobiliare S.r.l. nelle negoziazioni con i creditori, nonché nella fase di sottoscrizione dell’accordo e nella finalizzazione degli atti, per la ristrutturazione dell’indebitamento della società per un ammontare complessivamente pari a circa 160 milioni di Euro.

Fantuzzi Immobiliare è stata assistita da un team composto dal partner Davide D’Affronto, dal Counsel Federico Perego e dalla trainee Sabina Elia.

Per gli aspetti finanziari dell’operazione e per l’assistenza nelle negoziazioni con i creditori finanziari coinvolti, nonché per il supporto nella predisposizione del piano posto alla base dell’accordo di omologazione, Fantuzzi Immobiliare è stata assistita da PwC con un team composto dal partner Fedele Pascuzzi, dal senior manager Stefano Massimo Pontiggia e dalla manager Giulia Cova.

All’accordo di omologazione, hanno aderito, oltre ad importanti creditori finanziari istituzionali e internazionali, anche il Comune di Reggio Emilia e STU Reggiane S.p.A. (società partecipata dal Comune di Reggio Emilia), entrambe assistite dall’avvocato Paolo Coli. Attestatore del piano è stato invece il dott. Francesco Notari, coadiuvato dal dott. Fabrizio Gaddo.

Questa complessa operazione di ristrutturazione consentirà al Comune di Reggio Emilia di riqualificare e rigenerare aree da anni versanti in stato di degrado ed inoltre, proseguire e allargare il progetto strategico del Parco Innovazione.