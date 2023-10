Sinistri stradali di “lieve entità”, balzo del punto di invalidità nel 2023 di Francesco Machina Grifeo

Pubblicato il Dm che aggiorna annualmente i risarcimenti all’inflazione. Previsto un aumento del 7,9% che porta il primo punto di invalidità da 870,97 a 939,78 euro

È stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 247 del 21 ottobre 2023 il Decreto 16 ottobre 2023 del Ministero delle imprese e del Made in Italy che aggiorna annualmente (l’ultima volta è trascorso un triennio), gli “importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti - anno 2023”.

In particolare, gli importi precedenti, che erano stati fissati dal Dm dell’8 giugno 2022 , sono stati aggiornati applicando la maggiorazione del 7,9% pari alla variazione percentuale dell’indice Istat. A decorrere dal mese di aprile 2023, dunque, gli importi (co. 1, art. 139 Codice delle assicurazioni private) sono stati così rideterminati: novecentotrentanove euro e settantotto centesimi (erano 870,97) “per quanto riguarda l’importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a)”; cinquantaquattro euro e ottanta centesimi (erano 50,79) “per quanto riguarda l’importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b)”.

L’aumento consistente risente del recente balzo dell’inflazione, registrato dalla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, accertata dall’Istat.

Lo scorso anno, invece, l’aggiornamento aveva dovuto cumulare il mancato adeguamento dal 2019, per cui si era tenuto conto delle variazioni registrate ad aprile 2020 (-0,1%), ad aprile 2021 (+1,2%) e, da ultimo, della variazione percentuale del 5,8%, pari alla variazione percentuale del predetto indice pubblicata dall’ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2022.