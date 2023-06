Società di persone estinta prima del giudizio, inammissibile l'estensione della domanda nei confronti del socio di Gerardo Mauriello*

A parere della Corte d'Appello di Napoli (sentenza n. 2144/2023) l'estensione della domanda nei confronti di un socio di società estinta, benché intervenuto nel medesimo giudizio, costituisce una inammissibile mutatio libelli

A mente dell'art. 2945 c.c., l'iscrizione della cancellazione delle società dal registro delle imprese, avendo natura costitutiva, estingue la società ma non i rapporti giuridici ad essa facenti capo, i quali si trasferiscono ai soci, che ne rispondono in maniera limitata ovvero senza limiti a seconda dei casi.



Tale norma trova applicazione non solo per le società di capitali ma anche per le società cd di "persone" e le cooperative, non per l'imprenditore individuale per il quale non vi è distinzione...