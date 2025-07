Società trasferite all’estero, nuove regole al via

Se una società italiana si vuole trasferire all’estero (o una società straniera si vuole trasferire in Italia) occorre far luogo al procedimento di trasformazione “transfrontaliera” (se l’operazione è intra-Ue) o di trasformazione “internazionale” (se l’operazione è extra-Ue), introdotto nel nostro ordinamento dal D lgs 19/2023, recentemente emendato dal Dlgs 88/2025 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.143 del 23 giugno 2025 e in vigore da domani, martedì 8 luglio) al fine di risolvere alcuni ...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi