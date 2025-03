Soges Group con LCA perfeziona l’affitto dell’azienda alberghiera “Hotel Malaspina” e apre “Melià Venezia Lido” in partnership con Melià

Andrea Messuti, Giangiacomo Rocco di Torrepadula, Claudia Bonetti, Mario Niggeler e Benedetta Mussini

Soges Group S.p.A., società quotata sul mercato Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell’ospitalità alberghiera e congressuale con il marchio Place of Charme, annuncia la chiusura di due operazioni strategiche per il proprio sviluppo nel settore dell’ospitalità di alta gamma.

La prima riguarda la finalizzazione dell’affitto dell’azienda alberghiera “Hotel Malaspina”, situata nel cuore di Firenze. Il contratto, stipulato nel luglio 2024 e inizialmente sottoposto a condizione risolutiva, è ora divenuto definitivamente efficace grazie al raggiungimento di un accordo tra le parti. Tale intesa ha permesso di superare la condizione risolutiva tramite la concessione di specifiche garanzie all’affittuario consentendo, altresì, l’inizio dei lavori propedeutici all’apertura dell’hotel.

Andrea Galardi, CEO di Soges Group, ha dichiarato: “Questo intesa è fondamentale non solo per la gestione di una struttura di grande prestigio, ma anche per consolidare la nostra presenza a Firenze, una delle mete turistiche più importanti d’Italia. L’Hotel Malaspina, grazie alla sua posizione strategica, diventerà un punto di riferimento per i visitatori della città e contribuirà in modo significativo alla crescita e all’espansione del nostro marchio Place of Charme”.

A pochi giorni di distanza dalla chiusura dell’operazione Malaspina, Soges Group ha concluso un’altra importante operazione, ottenendo in locazione il complesso alberghiero situato sul Gran Viale del Lido di Venezia. In parallelo, la società ha sottoscritto un contratto di franchising con la prestigiosa catena alberghiera internazionale Meliá Hotels International S.A. (“Meliá”). Soges Group, pertanto, opererà l’hotel sotto il rinomato marchio Meliá Hotels & Resort.

“Siamo entusiasti di questa operazione, che segna un’evoluzione strategica per il nostro Gruppo”, ha commentato Paolo Galardi, Presidente di Soges Group, “Lavorare con un brand prestigioso come Meliá ci permette di rafforzare la nostra presenza in destinazioni di grande attrattiva turistica, offrendo ai nostri ospiti esperienze uniche e di qualità”.

Grazie a queste due operazioni, il portafoglio di Soges Group si amplia a dodici strutture in gestione, segnando un traguardo storico per la società che, per la prima volta, supera i confini della Toscana e approda in una destinazione d’eccellenza come il Lido di Venezia.

Soges Group è stata assistita dallo studio legale LCA, con un team di professionisti guidato, per l’operazione Malaspina, dai partner Andrea Messuti e Giangiacomo Rocco di Torrepadula con la senior associate Claudia Bonetti e, per il deal veneziano, sempre dal partner Andrea Messuti con i senior associate Mario Niggeler e Alessia Ajelli e con la trainee Francesca Mana. I profili autorizzatori e amministrativi sono stati seguiti dalla partner Benedetta Mussini.

Per quanto riguarda l’operazione Lido Venezia, parte locatrice è stata assistita dallo Studio Legale Meliadò, con il partner Giovanni Meliadò.

Meliá ha invece agito con un team interno composto da Marina Carrillo Amengual e Beatriz Perez Dauden.