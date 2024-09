Solo piccoli ritocchi al Cpp nel procedimento in camera di consiglio alla Suprema corte

È stata pubblicata in "Gazzetta Ufficiale" - Serie Generale n. 194 del 20 agosto 2024, la legge 8 agosto 2024 n. 120, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 giugno 2024 n. 89 recante «disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport», con entrata in vigore al 21 agosto 2024