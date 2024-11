Sospensione condizionale della pena, le Sezioni Unite dicono sì alla revoca

Sì alla revoca in sede esecutiva della sospensione condizionale se non è stata devoluta con impugnazione. Così la Cassazione con la sentenza 36460/2024.

La questione sottoposta all'attenzione del Supremo Collegio trae spunto da un'ordinanza della Corte di appello di Reggio Calabria che, in funzione di giudice dell'esecuzione, disponeva la revoca della sospensione condizionale della pena applicata in primo grado, in assenza di un casellario giudiziale aggiornato. Ciò non aveva permesso al giudice di prime cure di accorgersi che (l'allora) imputato aveva in precedenza riportato ben cinque sentenze di condanna a pena detentiva per delitto, ottenendo...