SPEdiGIUS, il nuovo applicativo ministeriale per la gestione digitale e il recupero delle spese di giustizia, dal 1° luglio 2026 ha mandato in pensione il sistema SIAMM-ARSPG (rinvio all’articolo di Marina Crisafi del 25 giugno 2026 https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/spedigius-via-1-luglio-2026-addio-siamm-le-spese-giustizia-AIw4skrD). Sembra, tuttavia, che gli avvocati (ma anche i cancellieri che devono scaricare le istanze relative alle richieste di liquidazione di avvocati che assistono...
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