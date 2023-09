Stabile organizzazione in Italia, no al rimborso Iva di Anna Abagnale e Benedetto Santacroce

Il soggetto non residente, con stabile organizzazione operativa in Italia, non ha diritto al rimborso dell’Iva neppure in riferimento alle operazioni direttamente effettuate.

La posizione della casa madre confluisce «in toto» in quella della stabile organizzazione, con il risultato che l’Iva a credito è recuperata attraverso il meccanismo di detrazione della stabile e non come rimborso richiesto dal soggetto non residente.

Con la sentenza numero 25685/2023, la Cassazione tratta della stabile organizzazione...