SUCCESSIONI E DONAZIONI - Testamento valido se il de cuius si esprime con monosillabi nel manifestare le volontà

La circostanza che il de cuius si fosse espresso a monosillabi o con gesti espressivi del capo non inficia la validità del testamento, ove tali modalità siano le uniche coerenti con le condizioni di salute del testatore, caratterizzate da un deficit motorio tale da non incidere sulle capacità, né sulla possibilità di esprimere in maniera intellegibile la propria volontà. Lo stabilisce la Cassazione con la sentenza 9534/2025.