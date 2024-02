Sulla legittimazione ad impugnare le sentenze a carico dell’Ente ex d.lgs. 231/01

Il caso

Ricorreva per cassazione un socio di una Cooperativa condannata ex D.Lgs. 231/01 – mai stato legale rappresentante della persona giuridica e non imputato del reato presupposto – deducendo (per quanto di rilievo in questa sede) l’invalidità della costituzione in giudizio della Cooperativa, in quanto la stessa veniva rappresentata da un difensore di fiducia nominato dall’amministratore dell’ente, imputato del reato presupposto.

Nella prospettazione del ricorrente, tale situazione avrebbe...