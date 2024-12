Superminimo e vicende modificative del rapporto di lavoro

Con la sentenza in commento (Tribunale di Bolzano, sezione Lavoro, sentenza del 03.05.2024) il Tribunale di Bolzano in funzione di Giudice del Lavoro ha esaminato la fattispecie di un lavoratore percettore di superminimo (non assorbibile per espressa pattuizione) il cui contratto veniva ceduto in seguito di fitto di ramo di azienda ex art. 2112 c.c.

Il lavoratore adduceva, in assenza di modificazioni sostanziali dell'accordo sul superminimo raggiunto col precedente datore di lavoro, di averne diritto...