Centro Studi Borgogna presenta il convegno dal titolo

“SVILUPPO E RICERCA NELLE AZIENDE; COMPLIANCE FOOD. Opportunità e spunti di riflessione per Avvocati e Commercialisti”.

Il convegno avrà luogo a Matera il 19 giugno presso UNA Hotels MH Matera, in Via Germania.

Nel corso dell’evento si approfondirà il tema dell’...