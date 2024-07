Tabelle Milano, quegli aggiornamenti che rischiano di creare altre storture

Le tabelle Milanesi 2024 presentano a prima vista solo una novità tecnicamente banale: la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat costo-vita. Ma il risultato, come ci spiega Giovanni Comandè, invece non è banale. Infatti questa nuova versione, al netto dei pericoli inevitabili di ritardate rivalutazioni che la accomunano alle altre tabelle precedentemente pubblicate, si distingue per la prosecuzione di un percorso che setta paletti probatori.

Le tabelle Milanesi in edizione 2024, secondo la loro lettera di trasmissione, presentano solo una novità tecnicamente banale: la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat costo-vita alla data del 1 gennaio 2024. Il risultato però, come già per le tabelle romane, non è banale: un incremento significativo dei valori monetari in corso di liquidazione per "tutte le Tabelle milanesi relative alla liquidazione del danno non patrimoniale e anche della tabella per la capitalizzazione anticipata di...