Testamento revocato: niente imposta di successione, lo dice la Cassazione

la QUESTIONE

In tema di imposta sulle successioni, la dichiarazione di successione presentata da un soggetto nominato erede in un testamento successivamente revocato non determina soggettività passiva d’imposta, nemmeno se seguita da accettazione (espressa o tacita) dell’eredità, poiché la revoca delle disposizioni testamentarie, espressa o tacita, ha efficacia retroattiva ex art. 681 c.c., facendo venir meno la vocazione ereditaria ab origine. L’Amministrazione finanziaria, pertanto, non può fondare l’imposizione sul primo testamento revocato, risultando necessario, ai fini della debenza del tributo, un titolo valido ed efficace a succedere al momento dell’apertura della successione.