Transazione della controversia: all'avvocato spetta il compenso per la fase decisionale aumentato di un quarto di Giampaolo Piagnerelli

La Cassazione ha bocciato la tesi del Tribunale secondo cui ai legali andava corrisposto il 25% dell'importo da liquidarsi nella fase conclusiva del giudizio









«Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, il compenso per tale attività è determinato nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale, aumentato di un quarto, fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta». Questo il principio fissata dalla Cassazione (ordinanza n. 17325/23).

Il giudizio...