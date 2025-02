TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI - Taxi e Ncc, nessuna riforma organica ma solo più sanzioni verso gli abusivi

In materia di trasporto pubblico e, in particolare, di taxi e veicoli a noleggio con conducente (n.c.c.), e di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, l'articolo 25 della legge annuale per la concorrenza 2023 detta diverse disposizioni

La segnalazione dell'Agcm

Benché nella segnalazione inviata al Parlamento per l'approvazione della legge annuale per la concorrenza 2023 non vi fossero particolari riferimenti a questo settore, da tempo esso è sottoposto all'attenzione dell'Autorità garante della concorrenza...