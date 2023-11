Tribunali civili: le principali sentenze di merito della settimana di Giuseppe Cassano

Nel corso di questa settimana le Corti d’Appello sono chiamate a pronunciarsi in materia di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, di apparenza del diritto, di responsabilità professionale dell’avvocato, di ammortamento alla francese e, infine, sulla responsabilità nei sinistri stradali (investimento di un pedone).

I Tribunali, da parte loro, trattano dell’operatività della clausola risolutiva espressa, del nesso di causalità nella responsabilità civile, della responsabilità del vettore per i danni riportati dal viaggiatore, del consenso informato nell’attività medica, e, infine, del sistema previdenziale dei farmacisti.



APPALTO

Rovina e difetti di cose immobili - Elementi secondari e accessori - Rilevanza

(Cc, art. 1669; Legge 457/1978, articolo 31)

Secondo la Corte d’Appello di Brescia, in tema di contratto d’appalto, sono gravi difetti dell’opera (immobile), rilevanti ai sensi dell’articolo 1669 c.c., anche quelli che riguardano elementi secondari ed accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi ecc.) purché tali da compromettere la funzionalità globale dell’opera stessa e tali che, pur senza richiedere opere di manutenzione straordinaria, possano essere eliminati solo con interventi di manutenzione ordinaria ai sensi dell’articolo 31 L. n. 457 del 1978 e cioè con “opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici” o con “opere necessarie per integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”.

Esemplificando, sono inquadrati nell’ambito della norma codicistica de qua i gravi difetti riguardanti: la pavimentazione interna-esterna di una rampa di scala; le opere di impiantistica; le infiltrazioni d’acqua, l’umidità nelle murature e in generale i problemi rilevanti d’impermeabilizzazione; un ascensore panoramico esterno ad un edificio; l’inefficienza di un impianto idrico; l’inadeguatezza recettiva d’una fossa biologica; l’impianto centralizzato di riscaldamento; il crollo o disfacimento degli intonaci esterni dell’edificio; il collegamento diretto degli scarichi di acque bianche e dei pluviali discendenti con la condotta fognaria.

Secondo l’indirizzo accolto dalla Corte, dunque, anche vizi che riguardino elementi secondari ed accessori, come i rivestimenti, devono ritenersi rilevanti ex articolo 1669 c.c. se tali da compromettere la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest’ultimo.

In edilizia, invero, il rivestimento (verticale o murale e orizzontale, quest’ultimo se sottostante definito pavimento) è applicato agli elementi strutturali di un edificio con finalità di accrescimento della resistenza alle aggressioni degli agenti chimico-fisici, anche da obsolescenza, e atmosferici, svolgendo anche funzioni estetiche; in tale quadro le fessurazioni o microfessurazioni (tra cui le cavillature) di intonaci (o anche di altri tipi di rivestimento), se non del tutto trascurabili, a prescindere dalla possibilità di dar luogo o meno a infiltrazioni, realizzano comunque nel tempo una maggiore esposizione alla penetrazione di agenti aggressivi sugli elementi strutturali.

• Corte di Appello di Brescia, sezione I, sentenza 30 ottobre 2023 n. 1637



PROCESSO CIVILE

Apparenza del diritto – Condizioni – Finalità (Cc, articolo 1189; Cpc, articolo 560)

L’adita Corte d’Appello di Milano si sofferma in sentenza sulla corretta applicazione del principio dell’apparenza del diritto, che sottende la disciplina del pagamento al creditore apparente, di cui all’articolo 1189 c.c., e in base al quale il debitore che esegue il pagamento al creditore apparente è liberato dalla propria obbligazione, “se prova di essere stato in buona fede”.

Infatti, il principio dell’apparenza del diritto, che mira alla tutela della buona fede dei terzi, trova applicazione quando concorrono le due condizioni costituite dallo stato di fatto non corrispondente alla situazione di diritto e dal convincimento del terzo, derivante da errore scusabile, che lo stato di fatto rispecchi la realtà giuridica. Pertanto, per l’applicazione di siffatto principio, occorre procedere all’indagine, da compiersi caso per caso, non solo sulla buona fede del terzo, ma anche sulla ragionevolezza dell’affidamento, il quale, perciò, non può essere invocato da chi versi in una situazione di colpa (riconducibile alla negligenza) per aver trascurato l’obbligo, derivante dalla stessa legge, oltre che dall’osservanza delle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose, facilmente controllabile, e per essersi affidato alla mera apparenza.

Spetta al debitore che invoca il principio dell’apparenza giuridica fornire la prova non solo di avere confidato senza sua colpa nella situazione apparente, ma anche che il suo erroneo convincimento è stato determinato da un comportamento colposo del creditore, che abbia fatto sorgere nel solvens in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell’accipiens.

In particolare, l’inopponibilità del contratto di locazione alla procedura esecutiva trova un temperamento nel fatto che il pagamento dei canoni eseguito dal terzo, anche dopo la trascrizione del pignoramento, in mani del proprio locatore è un pagamento che si presume eseguito da un terzo in buona fede con gli effetti di cui all’articolo 1189 c.c., in deroga alla regola dell’inefficacia del pagamento al non legittimato ex articolo 560, II, c.p.c., , equiparando tale ipotesi a quella di adempimento, oggettivamente esatto e liberatorio, benchè non appagante l’interesse del creditore effettivo, dovendosi proteggere a certe condizioni l’affidamento ingenerato nel solvens, il quale ha confidato sulla situazione apparente ritenendo (non per sua colpa) che corrispondesse a quella reale (così riproducendo una perfetta coincidenza tra fatto e diritto).

• Corte di Appello di Milano, sezione II, sentenza 30 ottobre 2023 n. 3064



AVVOCATO

Avvocato – Attività professionale – Responsabilità civile (Cc, articoli 1176, 2236)

In sentenza la Corte d’Appello di Bari fa applicazione del principio di diritto secondo cui il solo non corretto adempimento dell’attività professionale da parte dell’avvocato non ne comporta, di per sé, la responsabilità civile, occorrendo la dimostrazione che, se il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di una valutazione prognostica circa il probabile esito dell’azione giudiziale, colpevolmente non intrapresa e/o coltivata dal professionista, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, dovendosi altrimenti ritenere che tale responsabilità difetti.

L’esito del giudizio, anche eventualmente sfavorevole, non spiega alcun effetto, in quanto l’inadempimento del suddetto professionista non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, ma soltanto dalla violazione del dovere di diligenza adeguato alla natura dell’attività esercitata; giudicare responsabile il patrocinante sulla base dell’esito vittorioso o no della lite equivarrebbe a trasformare l’obbligazione di mezzi in un’obbligazione di risultato.

L’avvocato deve dunque considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli articoli 2236 e 1176 c.c., in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge e, in genere, nei casi in cui, per negligenza o imperizia, comprometta il buon esito del giudizio, mentre nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità, a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave.

Con la precisazione che, ove si sia in presenza di un contrasto giurisprudenziale, è dovere professionale del difensore quello di agire, cautelativamente, in base all’interpretazione della norma, anche a prescindere della sua condivisione da parte del medesimo, che comporti minori rischi per il cliente.

Pertanto, per dirsi sussistente una ipotesi di inadempimento del suddetto professionista è doverosa l’indagine - positivamente svolta sulla scorta degli elementi di prova che il cliente ha l’onere di fornire - circa il sicuro e chiaro fondamento dell’azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e, in definitiva, la certezza morale che gli effetti di una diversa attività del professionista sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente medesimo.

• Corte di Appello di Bari, sezione II, sentenza 31 ottobre 2023 n. 1623



CONTRATTO

Contratto di mutuo – Ammortamento alla francese – Anatocismo (Cc, articoli 1813, 1815)

La Corte d’Appello di Firenze chiarisce in sentenza che l’ammortamento cosiddetto “alla francese” è una diffusa tipologia di ammortamento che prevede una rata sempre costante per tutta la durata del prestito (mutuo).

In base ad essa il debitore rimborsa alla fine di ogni anno (o di altro intervallo temporale), e per tutta la durata dell’ammortamento, una rata costante posticipata tale che al termine del periodo stabilito il debito sia completamente estinto, sia in linea capitale che per interessi.

Ogni rata costante si compone di una quota interessi e di una quota capitale e il suo importo è calcolato, conosciuti il capitale, il tasso di interesse ed il numero delle rate, tramite l’utilizzo della legge dell’interesse composto. Il criterio di calcolo rende uguali il capitale mutuato con la somma dei valori attuali di tutte le rate previste dal piano di ammortamento. Pertanto, la somma dei valori attuali di tutte le rate previste dal piano di ammortamento è pari al capitale mutuato.

E secondo quanto afferma la Corte toscana, la legge dell’interesse composto non provoca alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata.

Infatti, al termine di ciascun anno, o del diverso periodo di pagamento delle rate ciascuna quota interessi è calcolata tramite il prodotto fra tasso di interesse e debito residuo alla medesima data, rapportato al periodo di riferimento.

Gli interessi sono cioè quantificati tenendo conto del solo debito residuo in linea capitale e non anche di interessi pregressi. Procedendo in questo modo, quindi, non si applicano mai gli interessi sugli interessi, ma gli interessi di ogni rata sono calcolati sull’importo del capitale residuo. L’ammortamento alla francese, pertanto, non porta mai, in alcun modo, al verificarsi di un fenomeno anatocistico.

La pattuizione di tale modalità di rimborso ha, così, il solo scopo di scaglionare nel tempo le due distinte obbligazioni, ovvero quella di restituzione della somma ricevuta ex articolo 1813 c.c. e quella di corresponsione degli interessi corrispettivi ai sensi dell’articolo 1815 c.c., obbligazioni che, nonostante siano riunite in un’unica rata, e versate contestualmente, mantengono comunque la loro autonomia.

• Corte di Appello di Firenze, sezione II, sentenza 31 ottobre 2023 n. 2214



CIRCOLAZIONE STRADALE

Sinistri stradali – Pedone – Investimento – Responsabilità (Cc, articoli 1227, 2054; Dlgs 30 aprile 1992, n. 285)

Sottolinea in sentenza la Corte d’Appello di Messina come la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore di un pedone, prevista dall’articolo 2054, I, c.c., non operi in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non precluda, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l’indagine sull’imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell’articolo 1227, I, c.c..

Con la precisazione che l’anomalia della condotta del pedone che, in caso di investimento al di fuori delle strisce di attraversamento, consente di ritenere superata la presunzione di responsabilità esclusiva del conducente prevista “iuris tantum” dal citato articolo 2054, I, c.c., non coincide con la mera inosservanza dell’obbligo di dare la precedenza ai veicoli in transito, ma esige la dimostrazione che egli, violando le regole del Codice della Strada (Dlgs n. 285/1992), si sia portato imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore.

Ne consegue che: (a) il pedone può essere ritenuto responsabile esclusivo del sinistro soltanto quando si pari improvvisamente ed imprevedibilmente dinanzi a traiettoria del veicolo (segnatamente quando l’automobilista si sia trovato nell’impossibilità di avvistare l’utente della strada o comunque di osservarne i movimenti); (b) la violazione di una regola di condotta da parte del pedone non è di per sé sufficiente a ritenere la colpa esclusiva di quest’ultimo; (c) la violazione di una regola di condotta da parte del pedone è sufficiente a ritenere un concorso di colpa del pedone stesso, ex art. 1227 c.c., nella causazione del sinistro.

In conclusione, in materia di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all’articolo 2054, I, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente.

• Corte di Appello di Messina, sezione II, sentenza 31 ottobre 2023 n. 934



CONTRATTI

Clausola risolutiva espressa – Oggetto - Determinatezza (Cc, articoli 1453, 1455, 1456)

Secondo il Tribunale di Latina è priva di efficacia, in quanto “di stile”, la clausola risolutiva espressa redatta in termini generici, ossia non già con riferimento a specifiche inadempienze ma alla violazione di uno qualsiasi dei patti contrattuali, poiché una simile clausola nulla aggiunge alle norme degli articoli 1453 e 1455 c.c., onde, per pronunciare la risoluzione, il Giudice deve accertare la non scarsa importanza dell’inadempimento.

Precisamente, la clausola risolutiva espressa presuppone che le parti abbiano previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell’inadempimento di una o più obbligazioni specificatamente determinate, sicché la clausola che attribuisca ad uno dei contraenti la facoltà di dichiarare risolto il contratto per “gravi e reiterate violazioni” dell’altro contraente “a tutti gli obblighi” da esso discendenti va ritenuta nulla per indeterminatezza dell’oggetto, in quanto detta locuzione nulla aggiunge in termini di determinazione delle obbligazioni il cui inadempimento può dar luogo alla risoluzione del contratto e rimette in via esclusiva ad una delle parti la valutazione dell’importanza dell’inadempimento dell’altra, cosicchè l’inadempimento non risolve di diritto il contratto, ma deve esserne considerata l’importanza in relazione all’economia del contratto stesso, non bastando l’accertamento della sola colpa previsto invece in presenza di una valida clausola risolutiva espressa.

L’azione processuale è, poi, di “mero accertamento” della sussistenza della fattispecie contrattualmente prevista come risolutiva espressa ai sensi dell’articolo 1456 c.c., senza che sia necessaria alcuna valutazione giudiziale della sussistenza del requisito della importanza dell’inadempimento si sensi dell’articolo 1455 c.c., valutazione, questa, espressamente riservata dal legislatore alla autonomia contrattuale privata.

Con la precisazione che, in ogni caso, opera il principio secondo il quale l’agire dei contraenti va valutato, anche in presenza di una clausola risolutiva espressa, secondo il criterio generale della buona fede, sia quanto alla ricorrenza dell’inadempimento che del conseguente legittimo esercizio del potere unilaterale di risoluzione.

• Tribunale di Latina, sezione I, sentenza 31 ottobre 2023 n. 2318



RESPONSABILITÀ CIVILE

Responsabilità civile – Causalità – Finalità (Cp, articoli 40, 41; Cpp, articolo 533)

Nel sistema della responsabilità civile, osserva il Tribunale di Parma, la causalità assolve alla duplice finalità di fungere da criterio di imputazione del fatto illecito e da regola operativa per il successivo accertamento dell’entità delle conseguenze pregiudizievoli del fatto che si traducono in danno risarcibile.

Di talché, essa va scomposta nelle due fasi corrispondenti al giudizio sull’illecito (nesso condotta/evento o causalità materiale) e al giudizio sul danno da risarcire (nesso evento/danno o causalità giuridica).

Sotto il primo profilo, i principi che regolano l’accertamento della causalità nell’ambito dell’ordinamento civile sono i medesimi di quelli propri del diritto penale (diversificandosi solo lo standard epistemologico richiesto nei due diversi ordinamenti; quello dell’oltre ogni ragionevole dubbio nel diritto penale, quello della preponderanza dell’evidenza nel diritto civile), essendo tale accertamento regolato dalle disposizioni di cui agli articoli 40 e 41 c.p., dal combinato disposto dei quali emerge che la formula della causalità consta di tre fasi: 1) scientifica: l’ipotesi sul nesso di condizionamento; 2) logica: l’esclusione di fattori alternativi; 3) normativa: l’esclusione di fattori interruttivi.

Secondo la (più accreditata) teoria della causalità scientifica, nell’accertamento della prima fase della causalità, occorre accertare la ricorrenza di una relazione tra accadimenti di carattere materiale.

Quanto alla seconda fase, nell’ambito dell’ordinamento penale (ma, come detto, analogo discorso vale per il sistema civilistico, fatto salvo il diverso standard epistemologico proprio dei due diversi ordinamenti), è solo l’operazione di esclusione di cause alternative che consente al giudizio sul valore condizionante della condotta incriminata di raggiungere la soglia richiesta dall’articolo 533, I, c.p.p., che, sotto tale profilo, integra il disposto dell’articolo 40, I, c.p., specificando che l’evento di reato è conseguenza della condotta dell’imputato “oltre ogni ragionevole dubbio”, quando non vi siano, neppure a livello di ipotesi, decorsi diversi cui esso possa ascriversi.

Tale fase – logica – si fonda sull’assunto secondo cui una determinata proposizione è vera, non perché sia l’unica astrattamente possibile, ma perché le proposizioni alternative sono prive di fondamento razionale; in tale prospettiva, dunque, la verità di una tesi si ottiene solo attraverso la falsificazione dell’antitesi.

• Tribunane di Parma, sezione lavoro, sentenza 31 ottobre 2023 n. 658



RESPONSABILITA’ E RISARCIMENTO

Vettore – Sinistri – Responsabilità (Cc, articolo 1681)

Afferma in sentenza il Tribunale di Patti che la presunzione di colpa stabilita dall’articolo. 1681 c.c. a carico del vettore per il sinistro che colpisca il passeggero durante il viaggio (comprese le operazioni accessorie, tra cui la salita o la discesa dal mezzo di trasporto) opera sul presupposto che sussista il nesso di causalità tra l’evento e l’esecuzione del trasporto ed è perciò superata quando il Giudice di merito accerti, anche indirettamente, che tale nesso non sussiste, come nel caso in cui il comportamento imprudente del viaggiatore costituisca la causa esclusiva del sinistro.

Ne deriva che il viaggiatore danneggiato ha l’onere di provare, oltre all’esistenza ed all’entità del danno, il nesso esistente tra il trasporto e l’evento dannoso, mentre incombe al vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità posta a suo carico dall’articolo 1681, I, c.c., la dimostrazione che l’evento dannoso era imprevedibile e non evitabile usando la normale diligenza.

A tali fini, peraltro, non è necessario che il passeggero individui la precisa anormalità del servizio che ha determinato il sinistro, dovendo egli provare che l’evento lesivo è stato causato in termini oggettivi dal fatto del vettore e quindi dall’attività del trasporto.

E dunque, in tema di trasporto di persone, la presunzione di responsabilità de qua, è esclusa dalla prova che il vettore ha adempiuto all’obbligo di adottare tutte le misure idonee ad evitare il danno. Tale prova, peraltro, può anche indirettamente derivare dalla rigorosa prova della esclusiva responsabilità del fatto del terzo.

Precisamente, la presunzione è esclusa quando sia accertata la mancanza di una colpa in capo al vettore, come nel caso in cui il sinistro venga attribuito al fatto di un terzo viaggiatore. In ogni caso, gli obblighi del vettore vanno individuati tenuto conto anche del suo ragionevole affidamento sulla prudenza e sul senso di responsabilità da parte della vittima e dei terzi.

• Tribunale di Patti, sentenza 31 ottobre 2023 n. 1072



RESPONSABILITA’ MEDICA

Malpractice medica – Consenso informato – Responsabilità (Cc, articoli 1218, 1228; legge 219/2017; Codice di deontologia medica, articolo 35)

Adito in tema di malpractice medica il Tribunale di Torino, in sentenza, afferma (tra l’altro) che l’acquisizione del consenso informato del paziente da parte del sanitario, costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l’intervento terapeutico e si pone come strumentale rispetto a questo, sicché (anche) per essa la struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio ex articolo 1218 c.c. ove tali danni siano dipesi dall’inadeguatezza della struttura ovvero per fatto altrui ex articolo 1228 c.c. ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui si avvale, e ciò anche quando l’operatore non sia un suo dipendente.

Quanto alla sua modalità e ai suoi caratteri, il consenso deve essere, anzitutto, personale, nel senso che deve provenire dal paziente (ad esclusione evidentemente dei casi di incapacità di intendere e volere del paziente); deve, poi, essere specifico ed esplicito, oltre che reale ed effettivo, nel senso che non è ammissibile il consenso presunto; ancora, nei casi in cui ciò sia possibile, deve essere anche attuale (v. L. n. 219 del 2017 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”).

Non solo. Il consenso deve essere pienamente consapevole, ossia deve essere “informato”, dovendo cioè basarsi su informazioni dettagliate fornite dal medico.

Sotto il profilo probatorio, si consideri che la prova del consenso, in caso di impossibilità di prova documentale, può essere fornita con altri mezzi.

Il consenso informato non richiede la prova scritta ad substantiam, richiede una manifestazione di volontà personale, consapevole, reale.

In tal senso rileva l’articolo 35, II, Codice di deontologia medica secondo cui il consenso viene espresso in forma scritta nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse sull’integrità fisica si renda opportuna una manifestazione documentata della volontà della persona.

• Tribunale di Torino, sezione IV, sentenza 31 ottobre 2023 n. 4312



PREVIDENZA E ASSISTENZA

Farmacisti - Sistema previdenziale – Riequilibrio (Cost., articolo 41; legge 205/2017, articolo 1, comma 441)

Adito per la corretta esegesi della norma ex articolo 1, comma 441, legge n. 205 del 2017 il Tribunale di Roma sottolinea in sentenza come la circostanza che l’obbligo contributivo sia stato posto (da tale norma) a carico delle sole società con soci in maggioranza non farmacisti appare logicamente correlata al fatto che i soci farmacisti sono già soggetti al pagamento della contribuzione individuale.

E cioè a dire, la limitazione dell’obbligo contributivo alle sole società con soci in prevalenza non farmacisti è finalizzata a ridurre la duplicazione della contribuzione dovuta dalla società rispetto a quella individuale versata dai soci farmacisti.

La circostanza che il contributo richiesto alle società sul fatturato sia sproporzionato rispetto a quello gravante sui singoli farmacisti, che invece è determinato in misura fissa, non contrasta con alcuna disposizione della Carta Costituzionale, trattandosi – argomenta ancora il Tribunale capitolino - di situazioni ben diverse derivanti dall’apertura di un settore speciale, incidente sul diritto alla salute e sui valori primari della persona, alla gestione da parte di soggetti non farmacisti.

Deve pertanto escludersi qualsivoglia violazione dell’articolo 41 Cost., atteso che la legge è tenuta a determinare le modalità con cui l’attività economica possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali, fine che in questo caso è costituito dalla salvaguardia dell’equilibrio finanziario dell’Ente previdenziale.

Ogni sistema previdenziale presenta caratteri di autonomia e le rispettive soluzioni sono da riportare ad accertamento di presupposti, a determinazione di fini, a valutazioni di congruità dei mezzi non estensibili fuori dello specifico sistema proprio.

In definitiva, l’imposizione del contributo dello 0,5% a carico delle società con soci in maggioranza non farmacisti risponde ad un tipo di previdenza solidaristica, caratterizzata dalla riferibilità dell’assunzione dei fini e degli oneri previdenziali, anziché alla divisione del rischio fra gli esposti, a principi di solidarietà, operanti all’interno di una categoria, con conseguente non corrispondenza fra rischio e contribuzione ed in cui i contributi vengono in considerazione quale strumento finanziario della previdenza.

• Tribunale di Roma, sezione I lavoro, 31 ottobre 2023, n. 9618