Tribunali civili: le principali sentenze di merito della settimana

Nel corso di questa settimana le Corti d’Appello affrontano i temi dell’onere della contestazione nel giudizio civile e, ancora, dei “nova” in appello nel rito del lavoro.

I Tribunali, da parte loro, sono chiamati a pronunciarsi in materia di infortunio in itinere, danno cagionato da cose in custodia, rettificazione di attribuzione di sesso, vendita di cose altrui, lavoro carcerario, locazione (garanzia per molestie), assegno divorzile e, infine, disconoscimento di paternità.



GIUDIZIO...