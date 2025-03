Tribunali civili: le principali sentenze di merito della settimana

Nel corso di questa settimana le Corti d’Appello sono chiamate a pronunciarsi in tema di cessione del credito e costituzione in giudizio del successore, distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nel diritto societario, accreditamento sanitario, operatività della scriminante ex articolo 51 c.p. nei rapporti di lavoro privati e, infine, determinazione del corrispettivo nell’appalto.

Da parte loro i Tribunali trattano dell’usucapione, delle convenzioni matrimoniali...