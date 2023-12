Tutti gli Adviso nel risanamento di Carlo Colombo S.p.A.

Marinella Ciaccio, Nino Lombardo









Carlo Colombo S.p.A., leader italiano nella produzione di vergella e semilavorati di rame, ha concluso un’operazione che ha coinvolto oltre alla Società, i suoi creditori finanziari e il principale fornitore di rame Glencore International Ltd.



Nell’ambito dell’operazione, a seguito dell’attestazione di avvenuto risanamento della Società da parte dello Studio Bonamini & Partners, con un team composto dal partner Massimiliano Bonamini e dal manager Andrea Casè, sono stati sottoscritti con i creditori finanziari contratti (a breve e a medio/lungo termine) volti a sostenere il fabbisogno finanziario della Società nella sua operatività corrente per un ammontare totale pari a circa 190 milioni di Euro. Inoltre, la Società ha sottoscritto con Glencore International Ltd. un contratto pluriennale per la fornitura di catodi di rame.



La Società è stata assistita da Molinari Agostinelli con un team composto dai soci Ugo Molinari e Marinella Ciaccio e dall’associate Giuliano Decorato. Mediobanca con un team composto da Andrea Giorgianni, Riccardo Briguglio e Matteo Parenti, ha supportato la Società in qualità di advisor finanziario.



I creditori finanziari sono stati assistiti da DLA Piper con un team composto dal senior partner Nino Lombardo, dal partner Ugo Calò, dal counsel Riccardo Pagotto, dall’avvocato Oreste Sarra e da Federica Del Gaiso, e da Loan Agency Services con un team coordinato dall’equity partner Gaetano La Puglia, coadiuvato dal manager Francesco Ursillo e dalle analyst Martina Sirotti e Sara Bizzarri.



Glencore International Ltd è stata assistita da Linklaters con un team composto dal partner Francesco Faldi, dalla managing associate Stefania Farabbi e dalla trainee Chiara Savarese.



Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti dal notaio Mathias Bastrenta dello Studio Notarile Todeschini Bastrenta.