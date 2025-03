Tutti gli studi coinvolti nella riorganizzazione del gruppo Costa

Margherita Santoiemma, Andrea Taurozzi, Marco Gagliardi, Matteo Giannobi e Cristina Bertolini

Molinari, Legance e Carbone D’Angelo Portale Purpura sono gli studi legali coinvolti (insieme a Pirola Corporate Finance, che ha agito in qualità di financial advisor, e Pongiglione & Associati, che si è occupato degli aspetti fiscali) in una complessa operazione societaria e finanziaria avente a oggetto, tra le altre cose, la riorganizzazione del gruppo Costa, che, per effetto di tale operazione, continuerà ad essere controllato dalla famiglia Costa e partecipato dal fondo “Flexible Capital Fund”, gestito da Dea Capital Alternative Funds Sgr S.p.A. Nel contesto dell’operazione è stato strutturato e concesso un finanziamento pari a complessivi 105 milioni di euro che ha visto coinvolto un pool di banche capofilato da Banco BPM e composto da Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Passadore, Cassa depositi e prestiti, Crédit Agricole Italia e BPER Corporate & Investment Banking.

Molinari ha assistito il gruppo Costa con un team multidisciplinare coordinato dai partner Margherita Santoiemma e Andrea Taurozzi, rispettivamente per gli aspetti corporate e M&A e finance dell’operazione, composto dal senior associate Andrea Cecchi e dagli associate Giulia Mescolini, Margherita Del Deo, Francesco Senesi e dal trainee Elia Cossu Lunesu. I profili tax sono stati seguiti dal team guidato dalla partner Ottavia Alfano, con il partner Paolo Ruggiero e l’associate Filippo Maria Mariani.

Legance ha assistito il pool di banche con un team composto dal partner Guido Iannoni Sebastianini, dal senior counsel Marco Gagliardi, dall’associate Matteo Cornelli e dal counsel Riccardo Petrelli (quest’ultimo per i profili tax).

Carbone D’Angelo Portale Purpura ha assistito la famiglia Costa con un team composto dagli avvocati Andrea Dal Negro e Ilaria Dagnino, unitamente al consulente strategico dott.ssa Serena del Lungo.

Pirola Corporate Finance ha assistito Costa Edutainment in qualità di financial advisor esclusivo per tutti gli aspetti finanziari e di natura commerciale dell’operazione, con un team composto da Matteo Giannobi, Cristina Bertolini e Marco Uggeri.

Pongiglione & Associati ha agito con un team formato dai commercialisti Pietro Pongiglione e Luca Agostini.