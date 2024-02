Tutti gli studi nel debutto del fondo Northern Italian Logistics

Giuseppe Abbruzzese, Gian Luca Toppan, Antonella Ceschi, Emanuela Da Rin, Nino Lombardo

In una mossa strategica che punta sull’innovazione e la sostenibilità della logistica, è stato lanciato il Fondo Northern Italian Logistics. Con progetti di sviluppo che si estendono su oltre 160.000 mq di aree e complessi dismessi, destinati a trasformarsi in quasi 100.000 mq di edifici logistici, questa iniziativa segna investimenti importanti per l’economia delle Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna.

Northern Italian Logistics si pone all’avanguardia del settore, promettendo di essere un catalizzatore di crescita economica e di opportunità per le Regioni coinvolte. Il Fondo è un FIA italiano immobiliare riservato a investitori professionali, il cui principale quotista è Partners Group, tramite propri affiliati, gestito da InvestiRE SGR, parte del gruppo Banca Finnat.

L’iniziativa nasce dagli accordi di investimento tra Partners Group, Impresa Tonon S.p.A., e InvestiRE SGR, che hanno istituito il Fondo che ha recentemente chiuso la prima di una serie di acquisizioni strategiche in Friuli. L’appalto dei lavori necessari allo sviluppo del progetto è statto affidato a Impresa Tonon, quale general contractor.

L’operazione, finanziata da UniCredit, quale underwriter, mandated lead arranger, sole bookrunner, green structurer e hedging co-ordinator, evidenzia l’impegno e la visione dei suoi partecipanti verso l’innovazione e lo sviluppo sostenibile (gli edifici saranno certificati Leed Gold), pone le basi per una logistica più efficiente e interconnessa in Italia e ha coinvolto una vasta rete di consulenti, riflettendo l’importanza e la complessità del progetto.

Legance Avvocati Associati ha affiancato Partners Group e il Fondo Northern Italian Logistics nelle analisi di diritto urbanistico dei progetti di sviluppo e nella negoziazione dell’accordo di investimento, dei contratti di appalto e delle acquisizioni.

Il team multidisciplinare di Legance è stato guidato dal Partner Giuseppe Abbruzzese, affiancato dalla Senior Counsel Alessandra Palatini, dal Counsel Francesco Castoldi e dalle Associate Simona Carretta e Beatrice Ramelli per i profili urbanistici, gli studi di fattibilità e la due diligence, dai Counsel Jacopo Garonna e Francesca Iannò e dall’Associate Benedetta Frizzi per la negoziazione dell’accordo di investimento, della documentazione di appalto e di acquisizione degli immobili e il coordinamento con i consulenti legali esteri di Partners Group. La Partner Claudia Gregori, con il Senior Counsel Francesco di Bari e la Senior Associate Monica Califano hanno seguito i profili fiscali mentre il Counsel Riccardo Daguati gli aspetti regolamentari.

Impresa Tonon è stata assistita per tutti gli aspetti legali dallo studio TP Legal, con un team guidato dal Founding Partner Gian Luca Toppan e dal Senior Associate Enrico Del Col.

Bird & Bird ha assistito InvestiRE SGR con i Partner Raimondo Maggiore e Antonella Ceschi, insieme ai Counsel Giovanni Bevilacqua e Federico Grazioli, nella negoziazione dell’accordo di investimento e del regolamento di gestione del Fondo, nonché nella negoziazione dei contratti di appalto e delle acquisizioni.