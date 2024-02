Tutti gli studi a fianco di Kervis nella compravendita di un immobile in via Tortona

Paolo Bolis, Fabio Todarello, Alessandro Padula, Andrea Caputo e Claudio Schettini

Il fondo KREF2, gestito da Kervis SGR, ha finalizzato l’acquisto di un immobile in Via Tortona 37 a Milano.

L’immobile stand alone, attualmente a uso uffici con una superficie lorda complessiva pari a 9.000 mq, si colloca all’interno del complesso “Tortona 37/41” risultato di un ambizioso processo di riqualificazione di un’area industriale nel rinomato distretto Tortona, uno dei quartieri più innovativi della città che rappresenta il polo della Moda, dell’arte e del Design sede di importanti aziende nazionali e internazionali. L’immobile in questione è stato realizzato nel 2009 secondo i più alti standard ambientali tanto da ottenere la certificazione BREEAM in Use Good. Le peculiarità tecniche dell’immobile, quali le unità strutturali a doppia altezza, rendono Via Tortona 37 un’interessante proposta di valore, adatta anche per una potenziale riconversione residenziale.

Nell’ambito della complessa acquisizione, Kervis SGR è stata assistita per gli aspetti civilistici dell’acquisizione da Greenberg Traurig Santa Maria con un team guidato dai partner Marzio Longo e Paolo Bolis e con il supporto della senior associate Mara Penasa e dell’associate Davide Mollica e, per gli profili di diritto urbanistico, dallo studio Studio Todarello con il partner Fabio Todarello e il counsel Francesco Schiano di Cola. Lo studio legale e tributario di EY ha assistito Kervis SGR in merito a tutti gli aspetti fiscali connessi alla fase di strutturazione dell’investimento e tax due diligence con un team composto dal partner Alessandro Padula, dal director Aurelio Pensabene, dalla manager Chiara Limido e dai senior Giorgio Marchesi e Rosario Nuzzo.

Il venditore è stato assistito dallo studio legale internazionale Ashurst con un team guidato dal partner Andrea Caputo e con il supporto dell’associate Matteo Sortino e da Pirola Pennuto Zei & Associati per i profili fiscali con un team composto dal partner Claudio Schettini e dal counsel Giovanni Giudici.