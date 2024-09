Una sospensione sine die contraria alla concorrenza e al libero mercato

Trasporti - Servizio di trasporto - Servizio non di linea - Rilascio autorizzazioni - Procedura - Blocco autorizzazioni - Taxi - Ncc - Condizioni ostative - Concorrenza. (Dl 135/2018, articolo 10-bis, comma 6; Costituzione, articoli 3, 41, commi 1 e 2 e 117, comma 1)



È incostituzionale l'articolo 10-bis, comma 6, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12 nella parte in cui prevede che «fino alla piena operatività dell'archivio informatico pubblico nazionale delle imprese di cui al comma 3, non è consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e natante». La norma configura una barriera irragionevole e non proporzionale all'ingresso dei nuovi operatori nel mercato, ponendosi in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione Sotto altro versante, il divieto non configura un bilanciamento tra interessi costituzionalmente rilevanti, tale da giustificare la limitazione all'iniziativa economica privata di cui all'art. 41, commi 1 e 2, Costituzione. Infine la previsione osta anche alla configurazione di un mercato libero e concorrenziale, interesse primario perseguito dall'ordinamento europeo così violando l'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in riferimento all'articolo 49 del Tfue.